Lineapelle94: il regno dello stile. 3 aree trend, 2.000 campioni, l’estate 2019. Parola d’ordine: contaminazione

La prossima stagione primavera/estate 2019 sarà caratterizzata da un nuovo approccio nella scelta di materiali, colori e superfici, che si sviluppa in osmosi con la società contemporanea e la sua multiculturalità. La chiave di lettura scelta dal Comitato Moda Lineapelle per introdurre le tendenze in vista dell’estivo 2019 è Empathy. Il percorso di ricerca stilistico elaborato dall’organizzazione sarà presentato in fiera nelle 3 Aree Trend (situate all’ingresso del Padiglione 13 e all’interno dei Padiglioni 9 e 22) che ospitano una selezione di oltre 2.000 campioni. “Abbiamo scelto di non delimitare in temi le tendenze, ma di raccontarle in un grande unico contenitore – spiega Antonella Bertagnin, Comitato Moda Lineapelle – a sua volta diviso in due direzioni. Una è quella della pulizia e della semplificazione, dove si enfatizzano le morbidezze e si accentua la lucentezza. L’altra si basa su giochi di contrasti, su un mix tra naturalità del prodotto e mondo digitale”. Il concetto di ibridazione, infatti, non si cerca più solo nella scelta di tonalità o fantasie, ma passa attraverso la contaminazione tra natura e tecnologia dei materiali. Lo stile per la prossima estate è servito. (mvg)