Lo stile di Mipel: abbinamenti di pellami e di lavorazioni per una borsa magica e quotidiana

Lo streetwear ha conquistato la moda d’alta gamma, ormai è un dato assodato. Non può rimanerne immune la pelletteria, che, come conferma la 113esima edizione di Mipel (oggi all’ultimo giorno a Fieramilano Rho), tra i trend per l’Autunno-Inverno 2018/19 vede imporsi quello urbano: dettagli funzionali, design minimale e combinazioni di materiali speciali (pelle con neoprene, o pellami sottoposti a lavorazioni speciali come il nubuk water resistant). Confermano la tendenza dallo stand di Caterina Lucchi, dove l’offerta stilistica è declinata (anche) per donne multitasking, con minibag e maxishopper adatte a tutte le fasi della giornata (dall’orario lavorativo all’aperitivo). Non vuol dire che la borsa rinunci ad essere arte. C’è un filone magico che si dipana tra i corridoio di Mipel, dove i volumi classici sono impreziositi con lana e pelliccia, e dove ricami e lavorazioni speciali conferiscono un nuovo aspetto a capre e vitelli laminati.