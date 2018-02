Micam85, secondo giorno: tanti stranieri, grandissima attenzione al prezzo, mercato in evoluzione

Micam85: seconda giornata all’insegna dei visitatori stranieri. I buyer cercano novità e prezzo e questo si riflette anche sul movimento all’interno dei diversi padiglioni. Quelli che ospitano prodotti luxury sembrano meno dinamici rispetto a quelli dove invece vengono esposte calzature più streetwear e con un prezzo più accessibile. “Sabato, prima dell’inaugurazione, abbiamo contato il 5% in più di registrazioni” ci ha detto stamani la presidente di Assocalzaturifici Annarita Pilotti. “La ricerca del prezzo? Lo chiede il mercato, ma noi abbiamo fatto scelte diverse” ha detto ancora Pilotti, facendo riferimento alle strategie dell’azienda di cui è titolare, Loriblu: “Sono scelte aziendali. Probabilmente venderemo meno, ma non vogliamo snaturare il nostro brand”. Per Alessandro Porta del calzatirificio pugliese Jeannot’s, “la sensazione è quella, nella prima giornata, di aver notato una minore affluenza rispetto allo scorso anno”, ma, allo stesso tempo, “una grande attenzione alle nuove proposte in un mercato in forte evoluzione”. Domani terzo e penultimo giorno. (mv)