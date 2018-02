Mipel parte in quarta: il primo giorno è quello degli italiani, “ma visti anche molti buyer esteri”

“Un primo giorno positivo, direi superiore per affluenza alla media delle ultime edizioni”. Mariano Di Lillo, ceo di Mychoice bags, conferma dai corridoi di Mipel, il salone internazionale della pelletteria aperto ieri e in programma fino a mercoledì 14, l’impressione che trapela dagli stessi uffici dell’evento fieristico: il trend degli ingressi è ampiamente positivo. La domenica, solitamente, è il giorno dei buyer italiani: “Ma abbiamo incontrato anche molti visitatori esteri – racconta Massimo Gasparroni, di Stefanomano –, soprattutto da Giappone e Corea, mercati effervescenti che non si fermano mai nella ricerca”. L’obiettivo comune, di qui alla fine di Mipel, è ampliare le reti del business: “Finora abbiamo incontrato per lo più clienti con i quali eravamo già in relazione – racconta Anna Aver della vicentina Del Conte – aspettiamo di conoscere volti nuovi”.