Nuovi sguardi, nuovi intrecci. A Lineapelle gli studenti Polimoda e il concorso Manifattura Domodossola

Non solo business experience. Non solo fashion. Non solo eventi innovativi. Lineapelle, in programma da martedì 20 a giovedì 22 febbraio a Fieramilano Rho, apre le porte al futuro ospitando un “progetto didattico creativo e sinergico”. Lo sviluppa in collaborazione con Polimoda Firenze (centro di eccellenza internazionale per l’alta qualità dell’offerta didattica orientata al mondo della moda) con l’obiettivo, dice Lineapelle, di “raccontare in modo nuovo e stimolante l’identità del più importante evento fieristico dell’area pelle globale, attraverso lo sguardo e la sensibilità di un gruppo di studenti”. In pratica, durante i tre giorni di Lineapelle94 si svolgerà il progetto “Pictures and Images at an Exhibition”. “Gli studenti realizzeranno una serie di scatti fotografici andando in cerca di una nuova rappresentazione dei prodotti e dello stile che caratterizzano l’unicità e l’importanza della manifestazione”. I migliori scatti saranno pubblicati sul sito e sui social media di Lineapelle, durante la quale torna, per la quarta edizione, anche un’altra iniziativa che guarda al futuro. È Intreccincantiere, promosso da Manifattura di Domodossola, che mette a disposizione di stilisti e studenti di scuole moda (tutti under 30) i propri intrecciati “per realizzare prodotti e accessori innovativi. Cinque le categorie: pelletteria, abbigliamento, calzatura, interior design, gioielleria. 49 gli iscritti a questa edizione, provenienti da 18 scuole. I loro prototipi saranno esposti, per essere votati da una “giuria di esperti”, a Lineapelle, nello stand dell’azienda piemontese.