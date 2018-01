Tutto pronto per PittiUomo93: grandi numeri, grandi attese e focus (of course…) sull’athleisure

Apre domani alla Fortezza da Basso di Firenze (per chiudersi venerdì 12) l’edizione numero 93 di Pitti Immagine Uomo, piattaforma internazionale di riferimento per il menswear. Il focus speciale di questa edizione è sul fenomeno dell’athleisure. Partecipano alla manifestazione 1.244 marchi, 570 dei quali provenienti dall’estero (il 45,8% del totale). 257 i nomi nuovi o che rientrano a Pitti, che occupa una superficie espositiva di 60.000 metri quadrati, suddivisi in 14 sezioni. Per ammirare le collezioni destinate all’autunno-inverno 2018/2019 sono attesi 36.000 visitatori di cui oltre 24.300 compratori (dei quali 8.800 stranieri), sulla base dei numeri dell’edizione di un anno fa. “Pitti è la rassegna dedicata alla moda maschile più importante al mondo. Per noi sarà un’edizione molto ambiziosa anche perché per la prima volta proporremo anche un evento in città” ci spiegano dal calzaturificio Fabi. “Ci presentiamo a Pitti con un progetto sneaker alto di gamma e con tutto il mondo delle colorazioni a mano naturali dei pellami, che hanno già attirato l’attenzione dei buyer giapponesi”. (mv)