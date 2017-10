Lineapelle continua a crescere: buyer in movimento, sensazioni positive, leadership consolidata

Cala il sipario sulla 93a edizione di Lineapelle. La fiera internazionale della pelle e dei materiali (Fieramilano Rho, 4-6 ottobre) lascia sensazioni positive per il prossimo futuro della filiera. I visitatori, numerosi e in aumento, restituiscono l’impressione di un fashion system che, nella trasformazione, sposta gli equilibri a favore della pelle: torna un interesse concreto verso i prodotti e tornano (dove più, dove meno) progetti chiari. Rimane la tensione sui prezzi, ma si rivedono campionature non solo tese alla ricerca, ma orientate all’ordine. “Ogni fiera miglioriamo” è il bilancio di Mirko Cara, titolare del Gruppo Kara, con sede a Trezzano sul Naviglio (Milano). “Molti clienti sono entrati nello stand per dare una prima occhiata alle nuove linee, organizzandosi per tornare e approfondire ogni dettaglio” prosegue l’imprenditore. “Ho visto crescere l’attenzione alla pelle, la qualità, che viene premiata sempre di più” sottolinea Bernardo Finco, titolare della conceria Adelaide di Bassano del Grappa (Vicenza) e presidente della sezione concia di Confindustria Vicenza. “L’Europa ha confermato la propria dinamicità mentre la Cina sta facendo la parte della bella addormentata – continua Finco –. In generale c’è fiducia nei confronti di chi lavora bene”. “Per noi la fiera è andata molto bene – è il bilancio finale tracciato da Roberta Castrovinci di Ramponi, azienda specializzata in accessori per calzatura e pelletteria –, anche più delle altre edizioni alle quali abbiamo partecipato. Quella invernale è la nostra stagione e quindi lavoriamo di più, però devo dire che è stata un’edizione molto positiva”. “Abbiamo incontrato i nostri clienti, e ne abbiamo conosciuti nuovi, internazionali – commentano da Top Croc, conceria colombiana di coccodrillo –. Preferiamo la fiera di Milano a quella di Parigi: qui incontriamo un pubblico più competente”. Prossima edizione: sempre a Fieramilano Rho, dal 20 al 22 febbraio 2018. (art/mc/rp)