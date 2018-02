Come si arriva, dove si parcheggia, cosa si trova: tutte le info per visitare Lineapelle94

Se arrivate a Milano con il treno, nei tre giorni di fiera (20-22 febbraio) Lineapelle offre un servizio gratuito di navetta dalla Stazione Centrale a Porta Ovest di Fieramilano Rho con frequenza di una corsa ogni 90 minuti. Se arrivate in aereo, invece, da Malpensa e da Linate partono ogni ora bus (ancora gratuiti) alla volta di Porta Ovest. Siamo ormai alla vigilia: è atteso per domani il via della 94esima edizione di Lineapelle, il principale salone internazionale della pelle e dei materiali. È tempo, allora, di raccogliere tutte le informazioni utili per programmare la visita in fiera. Chi arriva in metropolitana, dicevamo, all’uscita della M1 trova una navetta gratuita che porta da Porta Est a Porta Ovest, dove c’è l’ingresso di Lineapelle. Gli automobilisti, invece, trovano parcheggio intorno al quartiere fieristico e in prossimità di Porta Ovest.

Gli orari di apertura di Lineapelle sono dalle 9 alle 18:30 i primi due giorni (martedì 20 e mercoledì 21 febbraio) e dalle 9 alle 17 il terzo giorno (giovedì 22). Le Trend Area sono tre e si trovano nei padiglioni 22, 9 e 13: qui è categoricamente vietato fare foto, video e danneggiare i campioni esposti.

Le presentazioni moda (ore 15:00, 20 e 21 febbraio, a pagamento) si svolgono al Fashion Theatre (padiglione 15). Il Trend Book per l’estivo 2019 è in vendita presso le aree tendenze del padiglione 13 e nella corsia Z del padiglione 15. In tutta Lineapelle è a disposizione di espositori e visitatori il servizio gratuito di wi-fi.

Per piattaforma Android qui e per piattaforma Apple qui è possibile scaricare la app di Lineapelle, dove si trovano catalogo, pianta interattiva, informazioni su orari, trasporti, eventi e dove si può essere caricare l’e-ticket ricevuto in caso di preaccreditamento.