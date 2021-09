Oltre le aspettative le presenze a Simac Tanning Tech. È iniziato col piede giusto il salone dedicato alle macchine e tecnologie per le industrie calzaturiera, pellettiera e conciaria, in corso a Fieramilano Rho fino a domani, 24 settembre 2021, e in contemporanea con Lineapelle. 200 espositori internazionali, dislocati su un’area espositiva di 9.000 metri, hanno…

