7 milioni di euro per i fornitori: accordo tra Aeffe e UniCredit

Un plafond di 7 milioni di euro per i fornitori. È quello che Aeffe ha messo a disposizione delle aziende della filiera con cui lavora grazie a un accordo con UniCredit. Il gruppo romagnolo (che controlla Alberta Ferretti, Moschino, Philosphy e Pollini) offrirà ai suoi fornitori la possibilità di finanziare il capitale circolante grazie a un accesso semplice e immediato alla liquidità.

Aeffe ha annunciato di aver stretto un accordo con UniCredit per sostenere la sua filiera italiana. Dei suoi circa 800 fornitori, infatti, il 90% ha sede in Italia. Nel dettaglio, Aeffe ha scelto la soluzione di supply chain finance che sfrutta U-Factor Confirming, servizio dedicato al supporto e al finanziamento delle aziende della catena produttiva. In altre parole, l’impresa “capo filiera” utilizza una piattaforma digitale per pagare i propri fornitori, caricando le fatture che intende liquidare alle scadenze previste. I fornitori, a loro volta, possono accedere alla piattaforma e visualizzare in tempo reale le fatture che l’azienda cliente ha riconosciuto e per cui ha approvato il pagamento. Il risultato è la creazione di un circolo virtuoso di liquidità, con ricadute positive su tutta la filiera.

“Nel rispetto del codice etico aziendale – spiega Marcello Tassinari, direttore generale del gruppo -, da sempre Aeffe punta sulla collaborazione di fornitori affidabili e professionali con cui sono state instaurate relazioni durature e di fiducia reciproca”. Rapporti contraddistinti “da una comunanza di valori e da una visione condivisa del futuro. Riteniamo che questa nuova iniziativa faciliterà la flessibilità gestionale e finanziaria”. E valorizzerà “al meglio le eccellenze distintive di diverse realtà rappresentative del made in Italy”.

