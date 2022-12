Come il 2021, ma di più: tutte le tante acquisizioni del 2022

Come il 2021, più del 2021. Il 2022 è stato un altro anno in cui sono state registrate numerose e significative operazioni finanziare che hanno creato o rafforzato progetti di integrazioni di filiera. Nonostante la pandemia, la guerra, l’inflazione, lo spettro della recessione, le acquisizioni non solo non si sono fermate, hanno preso velocità e un ritmo quasi ossessivo. Ecco, mese per mese, il diario di tutte le tante acquisizioni del 2022.

Tutte le tante acquisizioni del 2022

Gennaio

Nice Footwear acquisisce l’80% di pelletteria Emmegi.

Kering cede Sowind, la società che gestisce i marchi dell’orologeria di lusso Girard-Perregaux e Ulysse Nardin.

Febbraio

Il gruppo spagnolo della calzatura Pikolinos assorbe il fornitore di pelli Pies Cuadrados.

Marzo

Carlyle acquisisce il gruppo Dainese.

BMB Manifattura Borse rileva il 70% di Pelletteria Bergamini1960.

Nasce Minerva Hub. La nuova realtà produttiva raggruppa 6 imprese: Galvanica Formelli, Koverlux, Quake, Sp Plast Creating, Zeta Catene e Zuma Pelli Pregiate.

Aprile

Idee Partners (Gruppo Pattern) rileva il 70% dell’azienda di pelletteria RGB.

Farfetch investirà fino a 200 milioni di dollari in Neiman Marcus Group.

Luxottica scala Fedon.

Frasers Group aumenta la propria quota di partecipazione in Hugo Boss.

Maggio

Gruppo Florence si ingrandisce e ingloba altre 5 aziende: CAM, Confezioni Elledue, Frediani, Parmamoda e Pigolotti.

MTW Holding (che raggruppa Metalworks, Mengoni&Nassini, FGF) passa da Bravo Invest (che controlla ancora la conceria Vesta Corporation) al fondo Deutsche Beteiligungs (DBAG).

Holding Moda acquisisce Famar.

Lear Corporation annuncia l’acquisto di Thagora Technology.

Giugno

ABL Pelletteria compra le sneaker Tonakai. Barbetta (jersey) si aggrega al Gruppo Florence.

Luglio

Scarpe&Scarpe passa al fondo RSCT (Responsible & Sustainable Corporate Turnaround).

Il Gruppo Pattern acquisisce Dyloan – Bond Factory, azienda del settore delle tecnologie innovative e R&D.

Conceria Bonaudo acquisisce Conceria Conti di Urgnano.

Negli accessori per il lusso la veneta AMF Group compra la francese Chaines et Cie.

OVS si prende il marchio Les Copains.

Agosto

Masoni Industria Conciaria acquisisce una quota di minoranza di Ulivieri & Nardi.

Il gruppo britannico Pittards rileva Hill & Friends.

Il colosso francese Chargeurs annuncia l’acquisizione di The Cambridge Satchel Company.

Con un’operazione da 21 milioni di sterline, Ted Baker passa a ABG – Authentic Brands Group.

Richemont vende il del 50,7% di Yoox-Net-a-Porter.

Settembre

Calzedonia si prende l’80% del marchio di moda Antonio Marras.

Hind, attraverso Holding Moda, si assicura la maggioranza di Rilievi Group e Seriscreen.

Riri si regala l’azienda K4Sint (Knowledge for Sintering).

Prada acquisisce il 43,65% di conceria Superior.

Rino Mastrotto Group, controllata da NB Renaissance, acquisisce una quota di maggioranza di Tessitura Oreste Mariani.

FGL International e Finikem, aziende chimicoconciarie appartenenti a Lapi Group, diventano una sola realtà.

LVMH Métiers d’Art acquisisce una quota di maggioranza del laboratorio conciario Ally Projects, più conosciuto col nome di Heng Long Italia.

In Florence entrano Lorenza Calzaturificio, il Calzaturificio Novarese e Officina Ciemmeci.

Ottobre

Golden Goose acquisisce il calzaturificio IFT – Italian Fashion Team.

Nei macchinari, Atom MB e Cerim si alleano: nasce Avantium.

Venevision rileva Eurofin, azienda specializzata in trattamenti di galvanica e verniciatura.

Minerva Hub acquisisce Jato 1991.

Maglificio Leonello Spagnol e il Maglificio Erika entrano nel Gruppo Florence.

Novembre

La holding WeDo acquisisce il gruppo Diva Divani International.

Il Calzaturificio Taccetti e lo specialista del denim Ideal Blue Manifatture entrano nel Gruppo Florence.

Fixo viene cooptato all’interno di MTW Holding.

Minerva Hub si prende anche il Gruppo Meccaniche Luciani.

Estée Lauder Companies compra Tom Ford.

Deichmann rileva il 51% del produttore di calzature Supremo Shoes + Boots.

Dami, Del Papa e Top Model, aziende marchigiane impegnate nel settore fondi per calzatura, si uniscono e fondano NOS.

Dior compra la toscana Art Lab, specializzata in stampa digitale e rifinitura a mano su pelle.

Dicembre

MGM compra la rumena Rekord. Obiettivo: diventare il principale polo produttivo europeo delle calzature tecniche e outdoor.

Eli – Liu Jo Shoes si prende il ramo produttivo del Calzaturificio Bigioni.

Il gruppo Zuma Pelli Pregiate acquisisce Conceria Centrorettili.

Riri (accessori metallici) finisce nelle mani del gruppo elvetico Oerlikon.

