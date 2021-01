Da Illimity Bank 6,5 mln per il piano industriale di Mondial Suole

Sostenibilità e automazione sono al centro del piano industriale di Mondial Suole. Per attuarlo, il gruppo ha ottenuto da Illimity Bank un finanziamento di 6,5 milioni di euro da rimborsare in sei anni. Il progetto principale prevede la realizzazione dell’impianto di recupero dei prodotti di scarto, altamente inquinanti, da convertire in gas nobili e materia prima riutilizzabile. L’obiettivo è alimentare l’intero sito produttivo in maniera sostenibile.

Il piano industriale di Mondial Suole

Il piano industriale varato dal Gruppo Mondial Suole prevede lo sviluppo di diversi progetti legati all’economia circolare. Due gli obiettivi principali: l’utilizzo di materiali ecocompatibili provenienti da scarti di origine vegetale e il riciclo degli scarti. E qui rientra il progetto del nuovo impianto per il recupero dei rifiuti, che andrebbe ad impattare sia il bilancio, grazie ad una riduzione dei costi, e sia l’ambiente. Il traguardo da raggiungere è l’alimentazione dell’intero sito produttivo in maniera sostenibile.

Il commento

“Le risorse offerte da Illimity Bank ci consentiranno di implementare il piano industriale nel miglior modo possibile, accelerandone i tempi – spiega Attilio Mucelli, direttore generale di Mondial Suole –. Così possiamo rispondere prontamente alle esigenze di un mercato in continua evoluzione”. Il gruppo ha sede a Porto Recanati ed è attivo da oltre 40 anni nella produzione di accessori per la calzatura. Impiega circa 270 dipendenti. La sua capacità produttiva è di circa 100.000 paia di suole giornaliere, per un fatturato annuo di 40 milioni di euro. (mv)

