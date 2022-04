“Ecco su quali brand puntiamo con i 350 mln di Style Capital 2”

“Cinque anni fa si parlava di lusso tradizionalmente inteso. Oggi il digitale è il nuovo lusso, mentre la sostenibilità sarà il lusso di domani”. Lo afferma Roberta Benaglia (nella foto, da LinkedIn), CEO di Style Capital. Il fondo di private equity italiano, cioè, specializzato nel fashion che ha firmato le operazioni di sviluppo di Twinset e Golden Goose, ad esempio. A breve nascerà Style Capital 2, con ulteriori 350 milioni di euro da investire nella moda, in parte o in toto, in Italia. Quali aziende sono finite nel mirino?

La raccolta

La raccolta per costituire Style Capital 2 è già iniziata. La prima tappa è fissata a quota 250 milioni di euro e si chiuderà entro l’estate. Poi si arriverà a 350 entro l’anno. Verso quali aziende verranno diretti gli investimenti? “Il focus sarà sempre su aziende fashion con ricavi da 20 a 200 milioni”, risponde Benaglia a MF Fashion. In pole position ci sono le imprese italiane, “però ci proponiamo o ci contattano anche aziende straniere che hanno come obiettivo primario quello di rafforzarsi in Europa”. Per la manager la dimensione aziendale non è un criterio fondamentale. Importante è che ci siano “il potenziale e le caratteristiche per uno sviluppo del mercato globale. Brand che abbiano un forte carattere distintivo, che siano autentici. Oggi più che mai guardiamo il potenziale di sviluppo del canale direct to consumer, sia retail che digitale”. Poi Benaglia rivela: “Stiamo valutando un paio di aziende in Italia, un paio in Francia, un paio in America”.

Settori di nicchia

Secondo Benaglia, il segreto del successo di Style Capital è quello di “essersi specializzati in un settore di nicchia e dalle grandi potenzialità quando nessun altro investitore ci credeva”. Il CEO ha ricordato le operazioni di successo compiute con Twinset (7 milioni di euro investiti e 60 milioni incassati) “e con Golden Goose andò ancora meglio” termina la CEO di Style Capital. (mv)

Foto Piazza Affari da archivio Shutterstock

