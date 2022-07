Gli obiettivi di Capri Holdings: quota 8 mld e comprare un brand

I due obiettivi di Capri Holdings: arrivare a 8 miliardi di dollari di fatturato con i propri marchi. E, poi, comprarne uno nuovo. Durante l’investor day il CEO John Idol ha tracciato l’identikit del brand da affiancare a Versace, Michael Kors e Jimmy Choo: deve avere almeno 500 milioni di dollari di fatturato e un potenziale di crescita per arrivare almeno a 1 miliardo di dollari. Nel frattempo, ci sono i tre marchi da far crescere. Idol pone i seguenti risultati a lungo termine. Kors dovrebbe arrivare da poco più di 1 a 5 miliardi di dollari. Versace da 1,1 a 2 miliardi e Jimmy Choo da 600 milioni a 1 miliardo. “Abbiamo superato la pandemia, vi prometto che supereremo anche la recessione”.

Gli obiettivi di Capri Holdings

“Crediamo che nei prossimi 2-5 anni saranno disponibili circa tre società. La maggior parte di esse sono aziende private di lusso in Europa”, sono le parole di Idol. Che si è detto disposto a pagare qualcosa in più del previsto pur di ottenere il brand adatto alle sue richieste. Il CEO è tornato anche a commentare gli acquisti di Choo (1,2 miliardi di dollari) e Versace (2,1 miliardi di dollari), che qualcuno ha definito troppo onerosi. “Voglio ricordare a tutti che nel settore del lusso questo è il prezzo da pagare. Se non lo paghi tu, lo pagherà qualcun altro. Che piaccia o no, il prezzo è quello”.

Strategie calzaturiere

Il CEO di Versace Cedric Wilmotte ha dichiarato agli investitori che l’obiettivo della griffe italiana è costruire un business di accessori da 1 miliardo di dollari. Per le calzature il target è a 300 milioni: “La nostra strategia per le scarpe si basa sull’innovazione mentre aggiorniamo e rafforziamo gli stili iconici”. Wilmotte ha evidenziato “un’attività molto forte delle sneaker”. Lo riporta Footwear News. Di sneaker ha parlato anche Hannah Colman, CEO di Jimmy Choo: “Raddoppieremo questo business a breve termine”. Colman conta che il fatturato delle sneaker può arrivare a rappresentare almeno il 25% delle vendite totali di calzature. Quanto a Michael Kors, Idol ha detto che l’attività del marchio nel settore delle calzature è “molto forte. Il nostro obiettivo è portare le calzature dagli attuali 500 milioni a 750 milioni“. (mv)

