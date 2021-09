I turbamenti delle griffe: Hugo Boss acquisisce? SMCP che fine fa?

Ipotesi, ripensamenti, fasi critiche. Due casi esemplificano gli attuali turbamenti delle griffe. Da un lato c’è Hugo Boss che, di colpo, veste i panni del cacciatore di brand. Dall’altro c’è Shandong Ruyi, gruppo che controlla SMCP e potrebbe essere costretto a cedere il 53% delle azioni ai creditori.

I turbamenti delle griffe: Hugo Boss

Il nuovo CEO di Hugo Boss, Daniel Grieder, vuole acquisire altri marchi per far crescere la casa di moda tedesca. Lo ha dichiarato in un’intervista a Manager Magazin, aggiungendo di aver valutato potenziali acquisizioni, soprattutto in Europa, anche se è prematuro fare nomi. “In Europa, a differenza degli Stati Uniti, non ci sono ancora grandi player nel settore premium” dice respingendo ogni supposizione all’ingresso di nuovi investitori in Hugo Boss. “Non è in discussione al momento”. Dunque, da possibile obiettivo, il gruppo tedesco si trasforma in predatore.

SMCP che fine fa?

Anche se ostenta sicurezza e autonomia, è un periodo di forti tensioni per il conglomerato SMCP, controllato dai cinesi di Shandong Ruyi. Secondo quanto riporta Les Echos, il gruppo potrebbe non essere in grado di onorare il rimborso di 250 milioni di euro di obbligazioni in scadenza domani, martedì 21 settembre 2021. Non è una novità che Shandong Ruyi sia in difficoltà finanziarie. Ora, però, potrebbe essere costretto a cedere la sua partecipazione all’interno del capitale del gruppo di moda, che possiede i marchi Sandro, Maje, Claudie Pierlot e De Fursac, per far fronte ai creditori. “In nessun caso il gruppo sarà impattato operativamente da un eventuale default del suo principale azionista”, specifica la direzione di SMCP a Fashion Network. In altre parole, all’orizzonte si profila l’insorgere di una situazione molto complessa che potrebbe ripercuotersi su investimenti e strategie. (mv)

Leggi anche: