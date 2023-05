Pinko, gli accessori per l’IPO e per raddoppiare il fatturato

Pinko, borse e scarpe per raddoppiare il fatturato. E guardare all’IPO. Il marchio con sede a Fidenza (Parma) ha le idee chiare. Dai 213 milioni di euro di ricavi del 2019, vuole arrivare a 500 milioni tra 2 o 3 anni. Tra i driver di crescita c’è soprattutto l’espansione degli accessori. La pelletteria viene già sviluppata da una unit business interna. Mentre per le scarpe la crescita arriverà dalla partnership con Eli Factory. Quanto all’aspetto finanziario, Pinko sta cercando liquidità attraverso un socio di minoranza. Il passo successivo sarà la quotazione in Borsa.

Borse e scarpe per raddoppiare il fatturato

Pinko ha chiuso il 2022 con ricavi a 285 milioni di euro (+18% sul 2021) e un ebitda a 58 milioni. Prevede di arrivare a 330 milioni quest’anno. E a 500 milioni tra il 2025 e il 2026. Per fare questo salto l’azienda potenzierà accessori e calzature. Per le borse, il CEO di Pinko Pietro Negra ha allestito un team ad hoc con una struttura interna. Dopo 4-5 anni, le entrate provenienti dalla pelletteria costituiscono circa un terzo delle vendite totali. “Per le calzature dobbiamo ricostruire tutto il business grazie alla recente joint venture con la marchigiana Eli Factory” ha detto Negra a MF Fashion.

Qualità, prezzi e finanza

Lo stesso CEO afferma come l’aumento del fatturato è generato dall’aumento dei prezzi: “Siamo cresciuti del 20% come prezzo medio”, insieme all’innalzamento della qualità dei suoi prodotti. “Ed è anche la direzione che richiede il consumatore” osserva Negra. Definiti anche i piani finanziari. “Ora stiamo pensando di aprire quote di capitale di minoranza. Avere un partner industriale al 20-25% può facilitare il raggiungimento degli obiettivi al 2026” puntualizza il manager. Il passo successivo è la quotazione “nel lungo termine”. (mv)

Foto dai social

Leggi anche: