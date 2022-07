Armani potrebbe passare a Mayhoola for Investments per una cifra vicina a 5 miliardi di euro. Secondo i ben informati è più di un rumors, perché sarebbero già in corso trattative esplorative tra il gruppo milanese e la società qatariota. Mayhoola già possiede Valentino, Balmain e Pal Zileri. Se si concretizzasse il deal, sarebbe la…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI