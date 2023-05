Sicit Group compra il 51% della cilena Patagonia Biotecnologia

Sicit Group compra il 51% di Patagonia Biotecnologia, azienda cilena che produce e distribuisce biostimolanti a base di alghe marine. “Sicit è la prima azienda al mondo nei biostimolanti di origine animale di alta qualità: vogliamo crescere anche in quelli di origine vegetale”. È così che l’AD Massimo Neresini (nella foto) spiega l’operazione. La società veneta, controllata da NB Renaissance e Intesa Holding (holding di partecipazione delle principali concerie di Arzignano) è già attiva nello sviluppo e produzione di prodotti biologici di nuova generazione dedicati all’agricoltura. Con il deal in Cile amplia la propria attività entrando nel segmento dei biostimolanti “plant-based”.

Il mercato dei biostimolanti

“Il mercato dei biostimolanti cresce a doppia cifra. Con Patagonia Biotecnologia – afferma in una nota ufficiale il CEO Neresini – possiamo allargare il nostro portafoglio ai prodotti di origine vegetale ed espandere il mercato dei biostimolanti a base di alghe marine negli oltre 80 Paesi dove già siamo presenti. Apriamo le porte a un’azienda con la quale siamo convinti di poter ottenere grandi risultati con il modello di Sicit. Cioè? seguire tutta la produzione, dalla materia prima al processo tecnologico di avanguardia, alla qualità dei nostri prodotti finiti”.

Patagonia Biotecnologia in crescita

Patagonia Biotecnologia è un’azienda certificata B-Corp, impegnata nell’adozione degli standard ESG. La sua sede è a Puerto Montt, capitale della regione di Los Lagos, alle porte della Patagonia cilena. “I ricavi della società sono cresciuti con un tasso del 40% circa negli ultimi quattro anni – riporta Sicit in una nota -, raggiungendo nel 2022 i 5 milioni di euro circa, di cui il 60% da esportazioni in Nord e Sud America”.

Sicit Group compra il 51% di Patagonia

A seguito dell’acquisizione, David Hockley e Rebeca Galvez, rispettivamente presidente e CEO Patagonia Biotecnologia, rimarranno coinvolti nella gestione dell’azienda. “L’attuale management verrà supportato da Sicit per accelerare la crescita tecnologica e lo sviluppo commerciale”, come spiegato dall’azienda. “L’acquisizione di Patagonia Biotecnologia rafforza l’internazionalizzazione di Sicit, un’azienda che ho voluto e ho visto crescere in modo formidabile negli anni”, ha commentato Rino Mastrotto, presidente di Sicit e azionista di riferimento di Intesa Holding. (mvg)

