VF Corp si prende Supreme: l’operazione vale 2,1 miliardi

VF Corp si prende Supreme. Secondo Bloomberg, il prezzo pattuito è di 2,1 miliardi di dollari. La transazione dovrebbe essere completata entro la fine del 2020. Il fondatore del marchio Supreme, James Jebbia, e il team dirigenziale del marchio rimarranno con l’azienda. Dall’iconico brand di streetwear escono Carlyle Group e Goode Partners che stanno vendendo le loro quote.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Supreme nella famiglia VF. E di consolidare il nostro rapporto decennale mentre creiamo valore per tutti i nostri stakeholder” ha affermato Steve Rendle, CEO di VF Corp nella nota ufficiale che annuncia l’operazione. “L’acquisizione del marchio Supreme è un’ulteriore conferma della nostra visione per far evolvere ulteriormente il nostro portafoglio di marchi” ha proseguito Randle. Nel comunicato diffuso congiuntamente si legge come “l’acquisizione segue una relazione di lunga data tra Supreme e VF” vista la periodica collaborazione del brand newyorchese di streetwear con i marchi Vans, The North Face e Timberland che fanno parte del portafoglio di VF Corp.

Un’opportunità da un miliardo di dollari

“Supreme offre un’opportunità globale da un miliardo di dollari nel tempo attraverso l’espansione internazionale e diretta al consumatore (D2C), pilastri fondamentali della strategia di VF indirizzata al 2024”. VF, inoltre, sottolinea i vantaggi dell’acquisizione sotto il profilo della “crescita, della redditività e del flusso di cassa. Secondo VF Corp, Supreme contribuirà al prossimo esercizio fiscale (aprile 2021-marzo 2022) “con almeno 500 milioni di dollari di entrate”. (mv)

