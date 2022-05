35 ragazzi, 35 borse: una sfida formativa all’Istituto Checchi

Dai moodboard ai disegni. Dai prototipi allo sviluppo del processo creativo necessario per confezionare una borsa in pelle. Protagonisti: gli studenti del corso Calzatura e Moda dell’Istituto Tecnico A. Checchi di Fucecchio. Il tutto, grazie al modulo formativo promosso da Gea Factory e Consorzio Toscana Manifatture. Progetto al quale hanno collaborato Conceria Sirte, Anna Cloud Bags e Dynamic Innovation Lab.

Il laboratorio dell’Istituto Checchi

La proposta si è articolata in un laboratorio di 25 ore durante il quale gli studenti hanno sperimentato le dinamiche professionali a tu per tu con la realtà aziendale. Tradotto: hanno seguito il processo produttivo di una borsa in pelle dall’inizio alla fine. “Avendo come obiettivo la promozione sul territorio e la creazione di un beneficio per tutto il comparto, è stato naturale – commenta Francesco Nenna, socio fondatore di Gea Factory – attivare una coesione tra più aziende per trasmettere qualcosa di prezioso ai ragazzi”.

35 ragazzi, 35 borse

A prendere parte al laboratorio sono stati 35 ragazzi frequentanti la prima e la seconda classe del corso Calzatura e Moda. La parte stilistica si è svolta all’interno di Dynamic Lab. Le pelli utilizzate le ha fornite Conceria Sirte. Ogni studente ha creato la sua borsa sulla base dei modelli Anna Cloud Bags.

Una sfida formativa al Cecchi

“Siamo al secondo anno dall’attivazione del corso Calzature e Moda all’Istituto Tecnico Checchi – racconta Gianluca Papini, direttore del Consorzio Toscana Manifatture -. Con questo corso siamo partiti nel periodo peggiore, proprio prima della pandemia. Ma la partecipazione dei ragazzi non mancata. La prima classe ad iscriversi è stata di 22 studenti e la seconda ne conta 16”. Così, “grazie al corso effettuato con Gea Factory abbiamo ampliato le ore laboratoriali anche alla pelletteria, per far conoscere ai ragazzi come si lavora. Li abbiamo portati volutamente fuori dal contesto scolastico, per far loro capire come funzionano le aziende, offrendogli le conoscenze base di come si costruisce una borsa in pelle”.

