Cercal vara il corso per modellista tecnico di sabato mattina

Il settore della calzatura cerca figure professionali con competenze tecniche e conoscenze specialistiche difficili però da reperire sul mercato del lavoro. La scuola del Cercal di San Mauro Pascoli si attrezza con un corso per modellista tecnico specializzato, in programma nelle mattine del sabato. Il corso specifico si intitola proprio “Modellista tecnico di calzature”: il via è previso a febbraio con il modulo formativo in “Disegno e Modelleria tecnica”.

Perché di sabato

“È pensato per sviluppare le competenze del modellista tecnico specializzato – spiega Serena Musolesi, direttrice della scuola internazionale di calzature – Abbiamo scelto il sabato perché si rivolge in particolare a persone già inserite nel settore alla ricerca di una crescita professionale. Le aziende ci chiedono questo: figure altamente specializzate in un contesto nel quale è in atto un importante ricambio generazionale”.

Il programma

Complessivamente sono 164 le ore previste, con lezioni in laboratorio che simulano l’attività in azienda. Si svolgono direttamente presso la scuola del Cercal a San Mauro Pascoli, guidate da docenti esperti provenienti dalle imprese del distretto. Lo svolgimento è previsto il sabato mattina (orario 8.30-15:00). Ai partecipanti viene rilasciato un attestato di frequenza. (ff)

Leggi anche: