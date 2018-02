Craft The Leather: a Lineapelle94 trionfa l’estro di Heleen Sintobin, giovane designer britannica

L’edizione era la sesta, la qualità (come al solito) altissima. Durante Lineapelle94, la scorsa settimana, il Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale ha esposto i prototipi dei 10 giovani designer (provenienti da 9 scuole internazionali) che hanno partecipato al concorso creativo Craft The Leather. La votazione prevedeva il giudizio di una giuria tecnica e la scelta da parte dei visitatori Lineapelle94 e dei follower online sui canali social del consorzio. Ha vinto una giovane designer britannica: Heleen Sintobin, studente del Central Saint Martins, con la collezione di interni d’arredo The Tartufo Collection. Seconda Takumi Yoshida dell’Hiko Mizuno College of Jewelry, terza Chantal Maes del SASK Sint Niklaas. Cinque i criteri di giudizio delle opera in concorso: “Attinenza del concetto creativo alle qualità intrinseche della concia al vegetale; uso innovativo della pelle conciata al vegetale; eccellenza estetica; capacità manuale nella realizzazione del prodotto; coerenza e armonia della collezione.