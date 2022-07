Borse di studio, compensi e garanzie del posto di lavoro. È in questo mix la ricetta di Cucinelli e dell’ITS Green Leather Manager per attirare i giovani nella filiera moda. Perché, come sostiene l’imprenditore umbro, “in futuro il problema non sarà chi comprerà i manufatti, ma chi li produrrà”. Cucinelli è disposto a pagare mille…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI