In Riviera del Brenta si guarda al futuro. Il presidente del Consorzio Maestri Calzaturieri del Brenta, Gilberto Ballin (nel riquadro a destra), e il presidente di Umana, Maria Raffaella Caprioglio (nel riquadro a sinistra), hanno firmato un accordo quadro per l’aggiornamento e la riqualificazione delle maestranze. La partnership arriva in un momento cruciale per il…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI