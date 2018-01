Formazione: Santa Croce cerca meccanici della concia, Barletta tecnici calzaturieri

Santa Croce sull’Arno pensa agli operatori meccanici per le concerie, Barletta ai tecnici calzaturieri. Sono questi, infatti, gli sbocchi lavorativi di due nuovi corsi lanciati sul territorio toscano e pugliese. Nel Comprensorio del Cuoio, i ragazzi che terminano la terza media potranno studiare per diventare operatori meccanici seguendo il corso, totalmente gratuito (non dovranno nemmeno acquistare i libri di testo che saranno forniti durante le lezioni, ndr), finanziato dalla Regione Toscana attraverso fondi europei. Il corso, organizzato dall’agenzia di formazione Forium, prevede un totale di 2.970 ore di lezione in tre anni, di cui 800 di alternanza. Punto di forza è la collaborazione con CM Tannery Machines di Santa Croce sull’Arno, azienda specializzata in macchinari per conceria, che metterà a disposizione le proprie attrezzature. A Barletta, invece, IPSIA Archimede propone un nuovo indirizzo per Tecnici Modellisti Calzaturieri, percorso di 5 anni nell’ambito dell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”, che consentirà di offrire alle aziende locali figure particolarmente richieste. Domenica scorsa l’istituto ha organizzato la prima di tre giornate a porte aperte per presentare il corso di studi (le altre due si terranno domenica 28 gennaio e domenica 4 febbraio), durante le quali tecnici modellisti di calzature illustreranno le caratteristiche di questa figura professionale e le esigenze del tessuto produttivo locale.