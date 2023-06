GMI – River Group, 15 assunti dopo i corsi di Toscana Manifatture

“Inserimento immediato nel mondo del lavoro”. Era questa la finalità del corso di formazione professionale attivato tra febbraio e aprile 2023 dal Consorzio Toscana Manifatture. L’obiettivo è stato raggiunto. Nel giro di poco tempo 15 ex disoccupati hanno trovato lavoro all’interno di un nuovo reparto di cucitura della tomaia creato da Gruppo Manifatture Italiane – River Group di Fucecchio (Firenze).

15 assunti dopo i corsi di Toscana Manifatture

“I due corsi di formazione attivati in collaborazione con l’agenzia MAW hanno già dato frutti importantissimi – racconta Gianluca Papini, direttore del Consorzio – collocando 15 persone all’interno di un’azienda importante che lavora con i più grandi brand della moda internazionale”. E non finisce qui. Il progetto è triennale e i corsi saranno ripetuti anche nel 2024 e 2025. “Contiamo di arrivare ad assumere almeno 30-40 persone all’anno grazie agli altri corsi che sono in partenza e a altre selezioni”, dice Elisa Bellini, responsabile delle risorse umane del gruppo GMI.

Corsi professionali per orlatura

Ogni corso dura 240 ore (6 settimane) ed è totalmente gratuito. È aperto a un massimo di 12 persone senza limite di età. “Conta l’intenzione della persona di applicarsi e appassionarsi a un mestiere e aver voglia di lavorare. Non conta l’età – spiega Papini -. I corsi sono specializzati in taglio, preparazione e orlatura della tomaia della calzatura. Il percorso formativo è stato costruito ad hoc insieme al Gruppo Manifatture Italiane che ha un’alta richiesta di personale in questa mansione. Il corso è altamente professionale, i corsisti sono seguiti costantemente da docenti nostri e dagli incaricati dell’azienda”.

La richiesta di personale

“Il settore del lusso e del made in Italy è in grande fermento. Servono con sempre maggiore urgenza professionalità che sul mercato sono ormai rarissime – spiega Elisa Bellini -. Per questo l’unico modo per averle è quello di crearsele attraverso la formazione professionale”. I 15 assunti lavoreranno nel nuovo reparto di cucitura della tomaia appena aperto da GMI all’interno di River Group, a Fucecchio. Lo stesso gruppo possiede anche Broma a Cerreto Guidi (Firenze) e Calzaturificio Claudia a Segromigno in Monte (Lucca).

