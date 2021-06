I giovani e la pelletteria: da CNA Firenze un corso per under 18

In Toscana un corso avvicina i giovani e la pelletteria. Di fronte ai dati che attestano la difficoltà nel reperimento di forze nuove da inserire nelle aziende, CNA Firenze lancia un corso di formazione per i giovani di età inferiore ai 18 anni. Un percorso completamente gratuito per i partecipanti. A finanziare l’iniziativa ci sono risorse statali e del FSC, nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

Difficoltà certificata

Il polo fiorentino della pelletteria cerca personale, ma lo trova con difficoltà. Lo sostiene CNA Firenze sulla base dei dati del Sistema informativo per l’occupazione e la formazione Excelsior di Unioncamere per la Toscana. Delle nuove entrate del 2020 nel settore, oltre l’88% è costituito da dipendenti, per il 52% con contratto a tempo indeterminato. Nel 50% dei casi le figure risultano di difficile reperimento. La causa principale? La preparazione inadeguata (71% dei casi). Situazione simile nel comparto calzaturiero. Qui il 75% delle nuove entrate è in forma di lavoro dipendente (indeterminato al 76%). La difficoltà di reperimento tocca un tasso pari al 48%. La ragione? Per preparazione insufficiente nel 32,6% dei casi. Il datore di lavoro principale, però, non è la grande industria, ma la piccola e media impresa da 1 a 49 dipendenti: nell’83% dei casi per la pelletteria e nel 65% per le calzature.

I giovani e la pelletteria

Di fronte a questi dati, Ambiente Impresa, l’agenzia formativa di CNA Firenze, in partenariato con la cooperativa sociale Pegaso Network, lancia “A_Pelle”. Il corso si rivolge a giovani di età inferiore ai 18 anni in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione. Un percorso formativo completamente gratuito, dicevamo. Prevede 800 ore di alternanza scuola lavoro, 1.184 ore di aula, 1.184 ore di laboratorio e 118 ore di formazione teorica a distanza. Tre anni, ogni giorno, dal lunedì al venerdì, con orario 9-13 / 14-18, per diventare Operatore alle lavorazioni di prodotti di pelletteria. La parte laboratoriale si svolgerà a Scandicci, la parte teorica in presenza a Firenze in via Cavallaccio.

Il commento

“Il futuro del polo, che rappresenta la vera e propria capitale mondiale della pelletteria, sta proprio nella riorganizzazione del comparto artigiano attraverso due azioni”. Quali? “Il rafforzamento societario e patrimoniale e la formazione – risponde Simone Balducci, neopresidente dei pellettieri di CNA Firenze (nella foto) –. Proprio per questo abbiamo organizzato un apposito corso di formazione completamente gratuito, per guardare al futuro. Molto strutturato ed impegnativo, ma in grado di sfornare quelle professionalità di cui abbiamo bisogno”. (art)

