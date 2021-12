“Nei prossimi anni la pelletteria avrà bisogno di 25.000 nuovi addetti. Stanno nascendo marchi cinesi che vogliono la produzione italiana. Se non trovano la possibilità di produrre in Italia, andranno altrove”. Parole del presidente di Assopellettieri, Franco Gabrielli, pronunciate oggi a Milano. Occasione: la tavola rotonda “Formare il lavoro per creare competenze competitività crescita”, organizzata…

