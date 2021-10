IUAV Venezia: dalla teoria alla vetrina di Lineapelle

Dalla teoria alla vetrina di Lineapelle. È successo durante l’ultima edizione del salone, svolto a Fieramilano Rho dal 22 al 24 settembre 2021. Protagonisti: gli studenti del corso di laurea in Design della Moda dell’Università IUAV di Venezia.

Dalla teoria alla vetrina di Lineapelle



Gli studenti hanno partecipato al progetto “Università e Industria: saper fare e progettualità” sviluppato all’interno del Laboratorio di Design della Moda 4. Obiettivo: progettare una capsule collection di accessori che avesse come spunto creativo i materiali forniti da aziende come: Bonaudo, Anaconda, Schmid, YKK e Sama. Un esercizio progettuale che ha permesso di fondere gli elementi del patrimonio materiale e immateriale delle aziende con immaginari personali, originali e inaspettati.

L’esposizione

A Lineapelle erano esposti 21 pannelli illustrativi con i progetti ideati dai ragazzi (in totale 34 partecipanti). Purtroppo, a causa delle limitazioni imposte da Covid, non è stato possibile svolgere i laboratori in presenza, ma solo online, quindi la realizzazione degli accessori è rimasta in stand-by. “I risultati dei progetti del laboratorio dimostrano come un approccio libero, ma consapevole porti a interessanti risultati di ridefinizione identitaria – spiegano da IUAV -, di utilizzo e accostamento dei materiali e di capacità di rinnovare l’approccio alla modellistica”.

Coltivare creatività

“La creatività va coltivata, non solo a un livello estetico-formale, ma anche a un livello tecnico e materico – spiegano dallo IUAV -. La collaborazione con imprese leader del settore è stata fondamentale per la possibilità di attingere a conoscenze tecniche e prodotti altrimenti faticosamente raggiungibili”.

Leggi anche: