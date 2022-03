Salvaguardare il capitale umano dell’industria della moda, si può e si deve. Come? investendo in formazione interna e con un reskilling delle competenze. “Senza addetti specializzati non c’è futuro”. È il messaggio emerso in modo corale da Future For Fashion 2022, evento svolto la settimana scorsa a Firenze. A organizzarlo: Confindustria Firenze, in collaborazione con…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI