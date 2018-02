Marche, caso raro di “formazione aggregata”: 3 aziende (con Manpower) insieme in 3 And Factory School

Formazione fai da te? Sì, ma questa volta l’iniziativa parte da due aziende (GSB, tacchi, e Rookie, tessuti, di Porto Sant’Elpidio), con la collaborazione di una terza (Macsenior, macchinari, di Montecosaro) e la presenza di Manpower. Un esempio di collaborazione tra aziende molto raro nel comparto calzaturiero marchigiano dove è sempre difficile trovare casi concreti di aggregazione e sinergie tra imprese del settore. 3 And Factory School è stata avviata nel dicembre scorso con l’obiettivo di reperire personale specializzato e che, al tempo stesso, maturi una mentalità aperta all’innovazione nel settore della calzatura e della pelletteria. I corsi possono essere o gratuiti (organizzati con Manpower) o a pagamento per privati e aziende. Attualmente, presso i laboratori di Porto Sant’Elpidio, sono in svolgimento quattro moduli: modelleria e cad cam 3D con l’uso del software Shoemaster, tecnico taglio automatico con macchinari Atom, modellazione 3D e laser. I partecipanti ai corsi hanno avuto la possibilità di visitare, a spese della scuola, il Simac Tanning Tech per toccare con mano le ultime tecnologie presenti nel mercato. (mv)