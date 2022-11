Milano, è iniziata la tre giorni di Fashion Graduate Italia 2022

Grande fermento a BASE Milano per la tre giorni del Fashion Graduate Italia 2022. La manifestazione (3/5 novembre), che vede tra i sostenitori anche Lineapelle, dal 2015 celebra i talenti di domani della Piattaforma Sistema Formativo Moda Ente del Terzo Settore (ETS). Un’eccellenza del made in Italy, che riunisce le migliori istituzioni e accademie dedicate alla formazione del sistema moda e conta oltre 10.000 studenti, 2.000 docenti e 500 corsi attivi.

Il programma

Fino al 5 novembre sono in programma eventi, masterclass, workshop e momenti di job placement. L’obiettivo di connettere sistema educativo e industria di settore e creare nuove competenze professionali. Protagonisti sono gli studenti di 17 scuole e accademie italiane, insieme agli ospiti di sette università coreane e giapponesi.

Gli ospiti

Al Fashion Graduate Italia 2022 le città di Daegu e Osaka, grazie alla collaborazione con il Comune di Milano, hanno portato le creazioni di studenti provenienti dalle loro più prestigiose università di moda e design. L’idea della condivisione delle conoscenze fa il paio con la necessità di formare i designer sulla sostenibilità nel sistema moda. Fashion Schools for Design-Driven Sustainable Innovation è il progetto presentato al Fashion Graduate Italia e realizzato in collaborazione con C.L.A.S.S. (Creativity Lifestyle and Sustainable Synergy). Si tratta dell’eco-hub internazionale che dal 2007 supporta una moda di nuova generazione in cui l’unione di design, innovazione, comunicazione e responsabilità dà forma ad un business consapevole e competitivo, capace di svolgere un ruolo sia economico che sociale. Gli studenti selezionati hanno progettato e realizzato un outfit ciascuno utilizzando i materiali sostenibili forniti dalle aziende del portafoglio C.L.A.S.S. (aa)

In foto, un momento dell’inaugurazione con Ercole Botto Poala, presidente Confindustria Moda

