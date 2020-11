Pelle e circolarità all’università: Dani caso di studio a Padova

Pelle e circolarità all’università. Sotto i riflettori, l’esperienza conciaria di Dani. Il gruppo conciario vicentino, infatti, diventa un caso di studio per gli studenti del corso di Economia Circolare di Ingegneria Gestionale dell’ateneo di Padova.

Pelle e circolarità all’università

Dani, insieme ai docenti della facoltà di Ingegneria Gestionale, ha individuato una serie di temi da proporre agli studenti. Temi sui quali si svilupperà un project work in collaborazione con Fraunhofer-Gesellschaft, network tedesco che raccoglie 60 istituti di ricerca applicata. L’iniziativa rientra, infatti, nell’ambito di un progetto europeo finanziato dalla rete EIT_RawMaterials. Quest’ultima coinvolge, oltre a Padova e Fraunhofer, 3 atenei finlandesi (Lappeenranta University of Technology, University of Helsinki e Outotec Oy), uno danese (Technical University of Denmark) e uno olandese (Delft University of Technology).

I temi

Gli argomenti su cui gli studenti sperimenteranno attivamente i contenuti appresi sono i seguenti.

– L’applicazione sul campo di strumenti per valutare la circolarità di un’azienda

– L’impiego della metodologia LCA per l’analisi del ciclo di vita ambientale di specifiche fasi del processo conciario

– L’identificazione e la raccolta delle migliori prassi oggi in uso a livello europeo per una gestione degli allevamenti a basso impatto sul cambiamento climatico

– L’identificazione di tipologie di imballaggio più eco-compatibili.

