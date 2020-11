PoTeCo, due corsi gratuiti per lavorare nella moda e nella chimica

Al via due corsi gratuiti per favorire l’accesso al mondo della moda e della chimica. PoTeCo (Polo Tecnologico Conciario) di Santa Croce sull’Arno porta avanti progetti formativi che creano nuove figure professionali specializzate. Lo fa con due corsi di formazione, uno nel settore fashion e l’altro nel chimico-conciario. I progetti formativi sono finanziati con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014 – 2020 e rientrano nell’ambito di Giovanisì, “il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani”. Le lezioni, organizzate insieme all’agenzia formativa Forium, prevedono sia attività teoriche (da svolgersi attraverso piattaforma digitale), sia esperienze pratiche laboratoriali.

Due corsi gratuiti

Il corso di formazione MODA si svolge da dicembre 2020 a luglio 2021, in partnership con Università di Pisa e Tre Zeta Group. Si rivolge a maggiorenni, inattivi o disoccupati. La classe è aperta a un massimo 15 allievi. Il corso mira a formare tecnici del settore moda attraverso un percorso di studi trasversale utile a dare diverse competenze. Dalla realizzazione del prototipo al prodotto finito, la figura professionale in uscita dal corso sarà in grado di provvedere, tra l’altro, alla gestione e alla pianificazione strategica e commerciale di prototipi e idee innovative.

Progetto TE.CH.

Il Progetto TE.CH. è promosso in collaborazione con la Fondazione ITS M.I.T.A. e FGL International. In pratica, il corso ha l’obiettivo di formare la figura di “Tecnico delle attività di accertamento della qualità di materie prime, semilavorati, prodotti farmaceutici finiti, acque ed ambiente”. La figura trova occupazione nel settore chimico-conciario. Il percorso formativo ha una durata complessiva di 652 ore ed è rivolto a massimo 12 partecipanti maggiorenni, inattivi, inoccupati o disoccupati. Il corso si svolgerà tra dicembre 2020 e luglio 2021. Le iscrizioni sono aperte dal 12 novembre al 4 dicembre.

Leggi anche: