Scandicci, la borsa ha fame di addetti: arriva il campus formativo

A Scandicci la pelletteria ha fame di addetti. Da gennaio a giugno si contano 700 lavoratori in più. E il calcolo arriva a 1.651 in più se lo estendiamo agli ultimi 18 mesi. Nel Comune toscano più di tre persone su dieci sono occupate nella pelletteria. Un settore sul quale l’amministrazione comunale punta per rendere il territorio più attrattivo. Ed è per questo che sta predisponendo gli atti propedeutici alla realizzazione (privata) di un campus per studenti. Un’area da oltre 12.000 metri quadrati dove accogliere giovani da formare.

La borsa ha fame di addetti

Scandicci è il centro italiano della pelletteria delle grandi griffe. Nel settore vi lavorano quasi 8.000 persone (7.847 per l’esattezza), quasi un terzo del totale occupati al 30 giugno 2022 pari a 25.824. Fonte La Nazione. La pelletteria traina l’occupazione e rende attrattivo il territorio che sta vivendo un periodo d’oro, con molte griffe che vogliono insediarsi nel comune toscano.

Il progetto del maxi campus

Il Comune di Scandicci è al lavoro per un campus su un terreno privato da 12.000 metri quadrati. “Il progetto prevede alloggi per studenti, ma anche laboratori, e dovrà essere frutto di un investimento privato, quindi non sono necessarie gare ma solo l’approvazione comunale” spiega il vice sindaco Andrea Giorgi a MF Fashion. Lo stesso afferma che nel primo semestre del 2023 potrebbero esserci novità, in particolare sul soggetto privato che effettuerà l’investimento. “Stimiamo circa tre anni per la realizzazione dell’opera” conclude Giorgi. Il Comune sta valutando anche il dossier l’Its Mita, che ha sede proprio a Scandicci e che potrebbe trarre ulteriore sviluppo dal progetto. (mv)

In foto, render del nuovo quartiere

Leggi anche: