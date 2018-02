Sette anni insieme: Politecnico Calzaturiero e Parsons School of Design rinnovano la collaborazione

Ottica sempre più internazionale per il Politecnico Calzaturiero di Vigonza (Padova). Nell’ambito delle strategie messe in atto per lo sviluppo del distretto calzaturiero della Riviera del Brenta, l’istituto proseguirà la costruzione di rapporti con le principali scuole di design del mondo. Quindi: si riparte dall’accordo, giunto al settimo anno, con la Parsons School of Design di New York, il primo istituto negli Stati Uniti a offrire programmi in fashion design, pubblicità, design di interni e progettazione grafica. La collaborazione prevede che gli studenti del terzo anno specialistico “Industrializzazione modelli e strutture” della scuola di design e tecnica della calzatura del Politecnico e i laureandi della Parsons School lavorino insieme alla progettazione e produzione di calzature. Gli studenti americani, come attività finale del loro percorso, dovranno realizzare una collezione di abiti a cui andranno abbinate le calzature prodotte dai ragazzi del Politecnico. L’outfit sfilerà durante un evento di beneficenza a cui prenderanno parte i più noti rappresentanti della moda e dello stile a livello internazionale.