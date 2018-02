Ecco Skills4Smart, progetto CEC e Cotance per una formazione al passo coi tempi

Costituire una rete europea di aziende, centri di formazione professionale e di ricerca, università, soggetti pubblici e privati dei cluster tessile, abbigliamento, concia e calzatura. Aggiornare e ridefinire le caratteristiche richieste per gli operatori della filiera della moda, un settore dinamico e innovativo, ma al contempo tradizionale. Esplorare il massimo potenziale in termini di formazione e condivisione delle pratiche e aggiornare i metodi didattici, affinché, con una forza lavoro adeguatamente preparata, la manifattura europea della moda sappia cogliere le opportunità di sviluppo dell’impresa digitale. È con questi obiettivi che il 2 febbraio (nella foto), a capo di un meeting di due giorni a Bruxelles, 21 soggetti pubblici e privati hanno raggiunto l’intesa per “Skills4Smart TCLF 2030”, progetto Erasmus+ cofinanziato dalla Commissione Europea, guidato da Euratex (confederazione europea del tessile-moda) con CEC (calzatura) e Cotance (concia). In un contesto di crescente domanda di forza lavoro qualificata, la filiera della moda appronta un’offerta formativa adeguata.