Save the date: 18 settembre 2023. All’interno di Micam si svolgerà l’evento finale dell’edizione numero 29 di International Lab of Mittelmoda – The Fashion Award. Il 30 giugno si è chiusa la raccolta delle candidature di neolaureati e laureandi in fashion design. “Offrire opportunità autentiche di inserimento lavorativo è il vero grande valore aggiunto di…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI