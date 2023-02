Valmor lancia con Randstad e Polimoda un corso per 12 orlatrici

Valmor, calzaturificio entrato nell’orbita di Holding Moda (ramo fashion di Hind) lancia un corso per 12 orlatrici. E lo fa insieme all’agenzia per il lavoro Randstad e in collaborazione con Polimoda. “Per noi rappresenta un punto di partenza – afferma Mauro Finocchi, che guida Valmor insieme alla moglie Fiorella Torresi – e siamo determinati a continuare su questa strada. Oggi, sul mercato, mancano figure qualificate”.

Valmor prende l’iniziativa

Valmor è l’ennesima azienda a caccia di orlatrici. Un mestiere da tempo in via di estinzione il cui difficile reperimento sul mercato del lavoro ha fatto accendere la spia rossa in diverse aziende del distretto calzaturiero marchigiano. Valmor, in collaborazione con Polimoda e Randstad Italia, ha organizzato un corso di addetto all’orlatura di tomaie della durata di 240 ore guidato dalla docente Ombretta Scoponi. Al termine verranno formate 12 orlatrici.

La trasmissione delle competenze

“L’azienda ha deciso di dar vita a questo corso con l’obiettivo di formare personale di alta qualità – spiega Mauro Finocchi, CEO di Valmor, in una nota inviata dal comune di Civitanova Marche –. Per noi rappresenta un punto di partenza e siamo determinati a continuare su questa strada. Vogliamo trasmettere competenze e passione alle nuove generazioni e dare loro un’occasione concreta di formazione e crescita”. Nel dicembre 2021 Valmor è entrata all’interno di Holding Moda.

Gli esempi di Fabi e SL

A novembre il calzaturificio Fabi di Monte San Giusto (Macerata) ha pubblicato il video “Professione orlatrice” per attrarre giovani. Nello stesso mese anche il tomaificio SL di Magliano di Tenna (Fermo), insieme con Adecco, ha avviato un corso di 120 ore per addetti all’orlatura. Alla fine del corso ha formato 8 giovani orlatrici. (mv)

In foto, interni di Valmor dai social

Leggi anche: