Natuzzi, terzo trimestre: bilancio in calo (-6,1%). “Tranquilli, torneremo a essere protagonisti”

“Anche se i risultati finanziari per il trimestre sono stati deludenti, i risultati operativi iniziano a migliorare e ci danno fiducia nel nostro futuro”. Parole di Pasquale Natuzzi (nella foto), presidente e amministratore delegato dell’omonimo gruppo dell’imbottito, utilizzate per commentare il bilancio del terzo trimestre fiscale, che non ha regalato particolari entusiasmi. Ricavi: 95,8 milioni di euro, in calo del 6,1% (erano stati 102 nello stesso periodo di un anno fa). Valore che ha compromesso la performance sui primi mesi dell’anno, chiusi al 30 settembre con un fatturato di 329,5 milioni di euro, in calo dello 0,9%. “I nostri numeri – spiega Natuzzi – hanno subito le conseguenze della mancanza di adeguato coordinamento tra approvvigionamento e produzione, situazione che abbiamo già risolto. Se non avessimo avuto questi problemi, i nostri ricavi sarebbero stati in crescita. Siamo convinti del valore della nostra strategia e che torneremo a essere protagonisti”.