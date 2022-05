Auguri Valentino Garavani: l’imperatore della moda compie 90 anni

È privilegio di pochi poter dare il proprio nome a un impero della moda, tanto meno a un colore. Valentino Garavani compie 90 anni: nato a Voghera l’11 maggio 1932, vanta una carriera costellata di successi, passione e di un talento che ha fatto storia. Lo stilista ha fondato la maison che porta ancora il suo nome nel 1957, grazie all’aiuto del padre e di un socio, Giancarlo Giammetti, tutt’ora suo grande amico e in passato anche compagno. Il successo non è arrivato subito: la sua ascesa è frutto del suo istintivo amore per la sartoria e degli studi ed esperienze che, appena maggiorenne, il giovane Valentino fa a Parigi. La sua è una favola del made in Italy: dal piccolo atelier in Via Condotti a Roma alle passerelle internazionali, le star di Hollywood, il Rosso Valentino, la leggenda.

Lo stile e la stravaganza

“L’eleganza è l’equilibrio tra proporzioni, emozione e sorpresa”. Quello di Valentino Garavani è davvero uno stile senza tempo. Il suo “tocco” è sinonimo della raffinatezza italiana a livello internazionale. Tutto parte nel 1962, quando la maison Valentino partecipa al Pitti di Firenze e la sua linea colpisce tutti. La rivista americana Vogue la rilancia negli USA e diverse star del cinema trovano interessanti quei capi e quel genere: uno stile classico, elegante e a suo modo stravagante. Valentino diventa così lo stilista italiano più richiesto del mondo.

La storia del “Rosso Valentino”

Durante una vacanza a Barcellona Valentino ha una folgorazione: il rosso. L’amore per questo colore lo accompagnerà per tutta la carriera e rappresenterà per lui un vero e proprio concetto di femminilità. Lo stilista è riuscito a rendere unico il “Rosso Valentino”, facendolo diventare un marchio depositato con una formula cromatica precisissima: una miscela che calibra il 100% magenta, il 100% giallo con appena un 10% di nero. Un colore vivacissimo che tende all’arancione senza mai diventare davvero arancione. Uno dei marchi di fabbrica della maison e dello stilista.

L’addio alle passerelle

Lo racconta il docufilm “Valentino: The Last Emperor”, diretto dal regista statunitense Matt Tyrnauer. Lo stilista ha dato il suo addio alle passerelle dopo la tre giorni di festeggiamenti a luglio del 2007, a Roma, in occasione del 45esimo anniversario della sua Maison. Da allora, la casa di moda è guidata prima da Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli (scelti personalmente da Garavani) e dal 2016 dal solo Piccioli, che ancora porta avanti l’eredità di un nome tanto monumentale nella storia della moda.

Festeggiamenti a Voghera

Nella città natale dello stilista, a Voghera, hanno allestito un’esposizione al Teatro Sociale, in collaborazione con la Maison Valentino proprio dall’11 maggio. Inoltre, durante l’evento FuoriSensia si terrà la tre giorni (20-22 maggio) intitolata all’illustre cittadino. Una kermesse dedicata alla sartorialità vogherese, la moda e a Valentino stesso. È proprio a Voghera che Garavani scopre la sua vocazione per il cucito, attratto dalla creatività sartoriale della stilista vogherese Ernestina Salvadeo. Sul manifesto dell’evento non poteva che spiccare, come omaggio, il Rosso Valentino. (mvg)

Foto archivio ImagoEconomica

Leggi anche: