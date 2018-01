Per Balenciaga tutto è lusso: dopo le shopping bag in stile Ikea, l’elastico per capelli a 225 dollari

Balenciaga ha una missione: trasformare in lusso ciò che non lo è (ancora). L’ultima trovata è quella di commercializzare un elastico per capelli in pieno stile anni ’90 al prezzo di 225 dollari. La nobilitazione dell’accessorio minuto (di solito venduto a una cifra irrisoria) avviene, come già successo per le borse della spesa e la busta porta oggetti di Ikea, con una reinterpretazione totalmente in pelle. Il laccio di pelle increspata è disponibile in color azzurro, giallo e rosa e riporta in lettere dorate il logo della griffe. Questa proposta appare come l’ennesima provocazione che beffeggia la moda e il senso del lusso moderno. Sembra un po’ ciò che è successo nel mondo dell’arte con l’opera ready-made “Fontana” realizzata da Marcel Duchamp nel 1917, in realtà un orinatoio rinominato, oppure negli anni ’60 la famosa “Merda d’artista” (barattolo di carne in scatola) dell’italiano Piero Manzoni. Basta un’idea provocatoria che prende in giro il fashion system per mettere sul mercato oggetti di uso comune a prezzi esorbitanti?