Barclays avverte: in Cina è un caos, il lusso investa negli USA

Barclays avverte: la piega che ha preso la pandemia in Cina non promette nulla di buono. Per questo consiglia ai player del lusso di investire negli Stati Uniti. Già, perché dopo il lockdown a Shanghai, anche Pechino, dove si registrano casi di positività, rischia di fare la stessa fine. Il confinamento della capitale comporterebbe un ulteriore impatto negativo sulle vendite del settore. Barclays ha invece riscontrato nel primo trimestre il +42% delle vendite negli States di moda e pelletteria. Per questo le griffe farebbero meglio a investire nel mercato statunitense.

I casi Covid a Pechino mettono in allarme il lusso. Secondo il report Barclays, nella capitale cinese ci sono 183 negozi di 31 marchi contro i 178 di Shanghai. “Gucci e Salvatore Ferragamo sembrano avere il maggior numero di negozi a Pechino – scriva l’analista Carole Madjo –. Restiamo cauti sulle vendite del primo trimestre di Ferragamo e Tod’s e sulle prospettive del secondo trimestre”. Fendi e Saint Laurent vantano nove boutique ciascuno nella capitale della Repubblica Popolare.

Per questo Barclays suggerisce di investire negli USA. I marchi che già godono di una robusta crescita dovrebbero considerare l’apertura di negozi in città di “seconda fascia” come Boston, Chicago, Dallas e Detroit. “La penetrazione dei marchi di lusso negli Stati Uniti è ancora altamente concentrata in un numero limitato di città”, sostiene Barclays. Lo riporta WWD. Prada, Hermès, Kering e Burberry sono tra le griffe che sembra stiano pianificando aperture in queste città. La stessa banca di investimento ha dimostrato come il mercato stelle e strisce abbia superato le stime. In base a circa 1 miliardo di transazioni delle carte di credito per acquisti di prodotti Louis Vuitton, Gucci e altri, Barclays ha riferito di una crescita del 42% nella moda e pelletteria nel primo trimestre. Il valore è superiore alle previsioni per il soft luxury dello stesso istituto, ferme al pur lusinghiero +32%. (mv)

Foto d’archivio Shutterstock del lockdown di Shanghai

