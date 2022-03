“Bisogna che intervenga la politica come ha fatto con il Covid, perché altrimenti le aziende salteranno”. Si schiera in difesa delle PMI Patrizio Bertelli. L’amministratore delegato del gruppo Prada (nella foto) è intervenuto il 25 marzo durante l’evento “Future For Fashion” a Firenze. “Le piccole e medie imprese sono quelle che stanno soffrendo di più…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI