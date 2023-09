Blazy (Bottega Veneta): “Vi spiego il quiet luxury”

Matthieu Blazy alla guida di Bottega Veneta è la persona giusta al posto giusto. Perché se lo stilista, a capo del brand dall’autunno 2021, è uno dei principali interpreti del quiet luxury. E se il quiet luxury è quello che non ha bisogno di look stravaganti e di loghi ipertrofici, ma basa la propria forza sulla essenzialità delle linee e sulla qualità dei prodotti. Be’, in questa prospettiva Blazy nel brand del gruppo Kering allora ci sta benissimo. Il consenso dei look gli dà ragione. E pure i dati di vendita.

Parola a Blazy

Si aspettava un riscontro di pubblico così veloce, gli chiede l’intervistatrice? “Certo che no. Con il mio team cerchiamo solo di dare il meglio e non di sorprendere – risponde Blazy a la Repubblica –. Crediamo in quello che facciamo. Se poi la risposta è buona, allora tanto meglio. Ma quello che mi fa piacere degli apprezzamenti è che significano che la gente ha capito il nostro lavoro”. È il momento del “lusso quieto”, chiosa il giornalista, e Blazy dello stile è uno dei padri. “È la tendenza di oggi e siamo stati noi a cominciare – chiosa lo stilista –. Però per me quiet luxury è una definizione che trovo un po’ strana”. In che senso? “Preferisco parlare di quiet power. Che in francese è force tranquille – continua –, cioè un prodotto forte, ma che non grida”.

Il prodotto nella force tranquille

Com’è, dunque, il prodotto secondo Blazy? È “un prodotto straordinario, che spinge i limiti del making, della tecnica, della qualità, dell’artigianato. Qualcosa che sia wow, ma non deve gridarlo. Comunque, i pilastri di Bottega Veneta sono due, non dimentichiamolo: la qualità e il timeless. Un prodotto straordinario che dura nel tempo quindi anche sostenibile. Attenzione, però: la sfida è creare abiti di moda e per sempre. Non capi boring (noiosi, ndr) o esplosivi”. E se il risultato di tale lavoro una volta in boutique risulta particolarmente caro, non c’è da stupirsi: “La qualità ha un prezzo – conclude Blazy –. È un’equazione molto semplice”.

Foto dal sito Bottega Veneta

