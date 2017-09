E buonanotte a tutti: il pigiama, in pelle, lo griffa Tod’s, il cuscino (che però è una borsa) lo firma Margiela

Anche il sonno vuole il suo leather look. Chiedere a Tod’s e Maison Margiela, per conferme. Nell’ultima sfilata milanese, Tod’s ha presentato un pigiama in pelle supermorbida di agnello. È composto da una giacchina e da un paio di pantaloni, tutto a tinta unita con i bordini bianchi. A Parigi, Maison Margiela ha invece presentato una borsa del tutto simile a un cuscino, anche nella morbidezza. John Galliano ha immaginato (e realizzato) per il brand franco-belga una borsa-cuscino in pelle trapuntata che la modella stringeva a sé come una bella addormentata couture. Una maxi borsa da viaggio di colore bianco latte. E buonanotte (in pelle) a tutti. (mv)