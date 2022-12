Dopo un anno, Daniel Lee ancora nicchia su Bottega Veneta. Lo stilista (in foto, d’archivio) non parla apertamente del suo improvviso divorzio dal marchio controllato da Kering. Afferma, però, di aver lasciato un’impronta: “Credo che le persone vedranno come il team continuerà a lavorare insieme”. Ancora oggi, quando intanto è approdato a Burberry, è orgoglioso…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI