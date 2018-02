Condizioni di lavoro “eccellenti e stimolanti”: Bottega Veneta, Furla e Gucci premiate da Top Employers

Ci sono anche Bottega Veneta (nella foto), Furla e Gucci nell’elenco delle 90 aziende che hanno ricevuto la certificazione Top Employers Italia per l’anno 2018. A loro viene riconosciuta “l’eccellenza per le condizioni di lavoro nelle quali operano i propri dipendenti, ma anche l’impegno per far crescere gli impiegati sia dal punto di vista professionale sia personale”. Le tre griffe, come le altre 87 aziende, tra cui il portale YNAP (ritenuto il migliore nella categoria fashion), “garantiscono ai loro lavoratori un ambiente stimolante e costruttivo, investendo in formazione e sviluppo, ma anche benefit su misura o misure retributive personalizzate”. L’elenco viene elaborato annualmente dal Top Employers Institute sulla base di 600 best practice. Bottega Veneta, Furla e Gucci saranno insignite del riconoscimento giovedì prossimo, 8 febbraio, a Milano.