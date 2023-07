Francesca Bellettini, Jacopo Venturini, Robert Eggs sarebbero i candidati per diventare il prossimo CEO di Gucci. L’ex Chanel Maureen Chiquet potrebbe sostituire Francesca Bellettini da Saint Laurent. Sono i pronostici degli analisti finanziari per il dopo Bizzarri. Analisti che, poi, si dividono in cerca delle ragioni per cui le azioni di Kering stanno salendo. Qualcuno…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI