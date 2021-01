Cucinelli limita i danni (-10,5% nel 2020) e ringrazia la filiera

Brunello Cucinelli limita i danni nel 2020 al punto da dire “che il 2020 sia stato un buon anno per la nostra azienda”. Il brand di Solomeo nel secondo semestre ha ridotto il calo subìto nei 6 mesi precedenti, segnando un incremento delle vendite pari al 7,2% a cambi correnti. Così, l’anno del Covid si è chiuso con ricavi netti pari a 544,1 milioni di euro, oltre le attese degli analisti (536 milioni di euro) e in flessione del 10,5% a cambi correnti e del 9,9% a cambi costanti.

Cucinelli limita i danni

“Siamo riusciti a limitare il violento effetto della pandemia al solo secondo trimestre, dopo aver registrato un primo trimestre sostanzialmente in linea con lo scorso anno”. Quindi, “siamo tornati a crescere negli ultimi due trimestri, iniziando il 2021 con rinnovato entusiasmo e determinazione” afferma l’azienda che si aspetta un +15% per le vendite del 2021 e +10% per il 2022.

Geografia

Nel secondo semestre l’Europa ha fatto meglio della Cina (Hong Kong e Macao compresi): +20,7% contro +14%. Male l’Italia: -13,3%. “Questo anno 2020 si è chiuso bene in considerazione alle premesse di primavera” ha detto Brunello Cucinelli. “Il 2020 è stato un anno di passaggio, mentre il 2021 sarà quello del riequilibrio”. “Il posizionamento del brand e l’ottimo riscontro sulle collezioni Autunno-Inverno 2021-2022, ci portano a immaginare per l’anno in corso una “bella crescita” intorno al 15%” ha affermato l’imprenditore.

L’importanza della filiera

Grande importanza viene attribuita alla filiera produttiva interamente italiana che è stata “custodita nel 2020 non chiedendo sconti e mantenendo un volume di lavoro equivalente all’anno precedente. La flessibilità e disponibilità della nostra rete produttiva ci ha permesso di offrire consegne puntuali e complete a tutti i negozi. Con l’intento di mantenerli costantemente “freschi” ed “invitanti”. Siamo stati in grado di garantire rapidi riassortimenti, ancora più importanti a nostro giudizio nel corso degli ultimi mesi”. (mv)

Nella foto: a sinistra, un piumino Brunello Cucinelli in pelle di vitello; a destra, Brunello Cucinelli alla presentazione svolta in remoto dell’apertura di Pitti Connect

Leggi anche: